Giovedì 29 gennaio si terrà il recruiting day di Dispensa Emilia, un’occasione per chi cerca un lavoro nel settore della ristorazione. L’evento si svolgerà a partire dalle 9 e offre possibilità di inserimento per chi vuole entrare nel mondo della cucina e del servizio ai clienti. Sono invitati tutti i candidati interessati a scoprire le posizioni aperte e presentarsi direttamente sul posto.

Opportunità di lavoro per chi è alla ricerca di un impiego nel settore della ristorazione. Giovedì 29 gennaio si terrà il recruiting day Dispensa Emilia, in programma dalle 9.30 alle 12.30 nella sala consiliare del Municipio 5, in viale Tibaldi 41 a Milano. Un’occasione per conoscere l’azienda e candidarsi alle posizioni attualmente aperte. Durante l’appuntamento saranno presentate le opportunità di inserimento come banconisti e banconiste di tavola calda, con possibilità di impiego sia nei punti vendita di Milano sia in diverse sedi dell’area metropolitana. Le risorse selezionate saranno inserite all’interno dei ristoranti e si occuperanno della preparazione dei prodotti a menù, del servizio ai clienti in sala e del mantenimento dell’ordine e della pulizia degli spazi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dispensa Emilia cerca risorse

