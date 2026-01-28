Disegnare senza paura sei lezioni per riscoprire la creatività | ai nastri di partenza Oltre il foglio bianco

Il disegno, in “Oltre il foglio bianco”, viene proposto “come tempo di ascolto e di esplorazione, un’occasione per rallentare e tornare a dialogare con la propria creatività, spesso messa da parte negli anni” C’è un momento, davanti a un foglio bianco, in cui la mano si ferma. È l’attimo dell’esitazione, del “non sono capace”, del giudizio che arriva prima ancora del segno. Da lì parte “Oltre il foglio bianco”, il laboratorio di disegno ideato e condotto da Laura Fuzzi in collaborazione con Associazione Regnoli 41, un percorso che invita a superare quella soglia invisibile e a riscoprire il disegno come spazio di libertà.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Oltre il foglio bianco

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Che il nuovo anno ti trovi così: senza paura di sbagliare, con una matita pronta e il coraggio di iniziare. Buon anno. Se vuoi iniziare a disegnare, anche da zero, sei nel posto giusto. Vai sul mio canale Instagram e iscriviti! Ogni settimana troverai un video - facebook.com facebook