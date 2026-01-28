Diritti rapporto A buon diritto | erosi o dimenticati quadro preoccupante

Roma, 28 gen. (askanews) – Qual è lo stato dei diritti in Italia? Secondo "A Buon diritto onlus" è "preoccupante": crescono le discriminazioni, quasi un italiano su dieci rinuncia alle cure mediche, diminuiscono i salari ma non le morti sul lavoro, "oltre il 94,5% dei comuni italiani sono a rischio idrogeologico". Il rapporto annuale, consultabile da oggi in rete, sullo stato dei diritti è stato presentato con una conferenza stampa alla Camera. "Questo lavoro ha l'ambizione di monitorare tempestivamente la condizione del riconoscimento e dell'effettività dei diritti e delle garanzie in Italia", ha spiegato Luigi Manconi fondatore di "A buon diritto onlus".

