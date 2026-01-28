Diritti rapporto A buon diritto | erosi o dimenticati quadro preoccupante

A pochi mesi dall’inizio dell’anno, la situazione dei diritti in Italia si fa sempre più difficile. Secondo l’associazione “A Buon diritto onlus”, le discriminazioni aumentano e molte persone rinunciano alle cure mediche per motivi economici. I salari sono in calo, ma le morti sul lavoro non diminuiscono. Inoltre, più del 94,5% dei comuni italiani si trova a rischio idrogeologico. La fotografia che emerge è preoccupante e fa riflettere sulla situazione reale nel nostro paese.

Roma, 28 gen. (askanews) – Qual è lo stato dei diritti in Italia? Secondo “A Buon diritto onlus” è “preoccupante”: crescono le discriminazioni, quasi un italiano su dieci rinuncia alle cure mediche, diminuiscono i salari ma non le morti sul lavoro, “oltre il 94,5% dei comuni italiani sono a rischio idrogeologico”. Il rapporto annuale, consultabile da oggi in rete, sullo stato dei diritti è stato presentato con una conferenza stampa alla Camera. “Questo lavoro ha l’ambizione di monitorare tempestivamente la condizione del riconoscimento e dell’effettività dei diritti e delle garanzie in Italia”, ha spiegato Luigi Manconi fondatore di “A buon diritto onlus”.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

