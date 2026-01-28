Nella notte sono arrivati i gol e i risultati delle sfide di Champions League. L’Atalanta ha perso 1-0 contro l’Union SG, mentre l’Inter ha vinto 1-0 contro il Borussia Dortmund. La Juventus e il Monaco hanno chiuso con un pareggio 0-0, e il Napoli ha pareggiato 2-2 con il Chelsea. La fase a gironi si avvia verso la conclusione e le squadre stanno cercando di conquistare gli ultimi punti utili per qualificarsi agli ottavi.

Nzola Sassuolo, ormai ci siamo! Via libera della Fiorentina: ecco quando sosterrà le visite mediche Disasi Fiorentina, la Viola insiste: nuovi contatti per il difensore! Prossime ore decisive, ecco perché Marotta sul mercato: «Non siamo in emergenza e non è facile migliorare la rosa. Diaby? Non vi nascondo quella cosa» Napoli, Manna ammette: «Allisson Santon ci piace, vediamo che succede. Sterling? Non è un segreto che.» Infortunio Camarda, operato alla spalla: completato l’intervento all’Humanitas di Milano. La nota Goretzka, pronta a scatenarsi un’asta internazionale: Bayern Monaco al bivio! Sterling, ufficiale l’addio al Chelsea! Separazione consensuale con i Blues, il comunicato del club Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: Union SG Atalanta 1-0, Dortmund Inter 0-1, Monaco Juventus 0-0, Napoli Chelsea 2-2

Approfondimenti su Champions League

Nella notte sono arrivate le prime emozioni dalla Champions League.

La notte di Champions League si apre con poche emozioni in campo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Villarreal-Manchester City 0-2: gol e highlights | Champions League

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Come seguire l'ultima notte del girone di Champions su Sky; Quali partite di Champions League trasmesse in diretta su Sky mercoledì per l'ultima giornata: le altre solo su Diretta Gol; Diretta gol Champions League: dove vedere in tv e streaming tutta l'ultima giornata della League Phase; Champions League, l’ultima giornata gratis in TV (28 gennaio): il big match in chiaro su Tv8.

Champions League, i risultati in diretta e la classifica aggiornata: così Inter, Juve e Atalanta ai playoff. Napoli fuoriChampions League, la diretta minuto per minuto dell'ultima giornata con la situazione delle italiane. Inter, Juventus, Napoli e Atalanta vanno a caccia della qualificazione, che ... ilmessaggero.it

Champions League, i risultati: Atalanta 0-0, Inter 0-0, Juventus 0-0, Napoli 2-2. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, i risultati: Atalanta 0-0, Inter 0-0, Juventus 0-0, Napoli 2-1. DIRETTA ... tg24.sky.it

Champions League: dopo 45' il Napoli la ribalta 2-1: Vergara e Hojlund. Le altre italiane ferme sullo 0-0 Borussia Dortmund-Inter 0-0, Monaco-Juventus 0-0, Napoli-Chelsea 2-1 e Union SG-Atalanta 0-0. Tutte sfide decisive Segui la diretta su rainews.it https:// - facebook.com facebook

GOL DE ENZO EN CHAMPIONS LEAGUE. x.com