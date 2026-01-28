Diretta gol Champions League LIVE | Union SG Atalanta 0-0 Dortmund Inter 0-0 Monaco Juventus 0-0 Napoli Chelsea 2-2

Nella notte sono arrivati i risultati delle partite di Champions League. L’Atalanta e l’Inter hanno pareggiato 0-0, così come la Juventus contro il Monaco e l’Union SG contro il Napoli, che ha invece segnato due gol contro il Chelsea, terminando 2-2. Le partite sono state intense e tutte ancora aperte, mentre i tifosi seguivano con attenzione la diretta gol di Calcionews24.

