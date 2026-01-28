Dimensionamento scuole | ecco tutti gli accorpamenti in Emilia Romagna

Il decreto sul dimensionamento scolastico è arrivato. In Emilia Romagna, da settembre, ci saranno 17 autonomie in meno, che passeranno da 532 a 515. La decisione coinvolge scuole di tutta la regione e mira a riorganizzare il sistema scolastico. I dirigenti scolastici e i genitori stanno già seguendo da vicino le novità che cambieranno l’offerta educativa.

Bologna, 28 gennaio 2026 – Il dimensionamento scolastico è realtà. Il decreto è pronto. In Emilia Romagna, da settembre 2026, avremo 17 autonomie scolastiche in meno, che infatti passano da 532 a 515. A Bologna, le autonomie scolastiche saranno 108, a Ferrara 38, a Forlì- Cesena 52, a Modena 86, a Parma 53, a Piacenza 33, a Ravenna 43, Reggio Emilia 64 e a Rimini 38. Il decreto è stato messo a punto dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Bruno Di Palma nominato commissario ad acta per l’operazione di riorganizzazione della rete scolastica in quanto la Regione Emilia Romagna si è rifiutata di adempiere ad un obbligo di legge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dimensionamento scuole: ecco tutti gli accorpamenti in Emilia Romagna Approfondimenti su Dimensionamento Scuole Dimensionamento scolastico in Emilia Romagna, i sindacati contestano i tagli poiché l’applicazione dei coefficienti ministeriali darebbe diritto a 566 scuole autonome contro le 532 effettive In Emilia Romagna, i sindacati della scuola contestano i recenti tagli al dimensionamento scolastico, sostenendo che l’applicazione dei coefficienti ministeriali porterebbe a un aumento delle scuole autonome rispetto alle effettive. Scuole chiuse 7 gennaio 2026 in Emilia-Romagna: ecco dove Il 7 gennaio 2026 in Emilia-Romagna molte scuole rimarranno chiuse. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Dimensionamento Scuole Argomenti discussi: Autonomie scolastiche da salvare: ecco le 17 realtà a rischio taglio in Emilia Romagna; Decreto Milleproroghe: le proposte emendative presentate dalla FLC CGIL; Milano, scuole chiuse per le Olimpiadi il 6 febbraio: ecco in quali zone non si farà lezione; Iscrizioni scuole d’infanzia comunali a Napoli 2026-27: ecco quando si potrà fare domanda. Dimensionamento scolastico per l’anno 2026/2027: ecco cosa cambia in provincia di SalernoVia libera al piano di dimensionamento scolastico per l’anno 2026/2027 in Campania. Il provvedimento, che recepisce le linee guida nazionali, mira ad adeguarsi ai parametri ministeriali. Ventitré in t ... salernotoday.it Dimensionamento scolastico in Campania: la Giunta approva 23 accorpamenti per evitare il commissariamento. Fico garantisce la tutela del personale ATALa Giunta della Regione Campania ha approvato il piano di dimensionamento scolastico che prevede 23 accorpamenti sul territorio regionale. orizzontescuola.it Avellino-Cesena: tagliandi ai residenti in Emilia-Romagna solo per il settore ospiti e con fidelity #Avellino facebook Da giorni la Sicilia è sotto schiaffo per il maltempo. Giorgia Meloni non ha fatto come fece per l’Emilia-Romagna. Allora lasciò il G7 per andare a fare una sceneggiata ad uso social con gli stivali. In Sicilia invece non ha messo gli stivali. Sapete perché Perché x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.