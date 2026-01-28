Il governo ha deciso di accorpare tre scuole in provincia di Forlì-Cesena, con una fusione a Cesenatico. La decisione ha suscitato polemiche tra insegnanti e genitori, che la considerano un taglio inopportuno. Il consigliere regionale del Pd, Daniele Valbonesi, critica l’ordinanza del commissario, definendola un’azione presa secondo logiche che si sarebbero dovute contrastare fino all’ultimo. La questione ha acceso il dibattito sulla riforma degli istituti scolastici e sui tagli alle autonomie

Così il consigliere regionale Pd Daniele Valbonesi commenta l’ordinanza del commissario ad acta con la quale martedì sera il governo ha proceduto ai dimensionamenti di 17 autonomie scolastiche in Emilia Romagna "Un taglio inopportuno, attuato secondo logiche che fino all’ultimo abbiamo cercato di contrastare". Così il consigliere regionale Pd Daniele Valbonesi commenta l’ordinanza del commissario ad acta con la quale martedì sera il governo ha proceduto ai dimensionamenti di 17 autonomie scolastiche in Emilia Romagna. “Si tratta di una riduzione rilevante che arriva secondo metodi e criteri di cui si fatica a capire la ratio e soprattutto la necessità.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Cesenatico Mergo

Il governo ha deciso di accorpare tre scuole nella provincia, creando il nuovo Istituto comprensivo Valle del Bidente.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cesenatico Mergo

Argomenti discussi: Quali sono e cosa accadrà alle scuole di Bologna interessate dal dimensionamento; Dimensionamento scolastico, tre gli accorpamenti in provincia: c'è una fusione a Cesenatico; Dimensionamento scolastico: dal Governo altri nove accorpamenti. Todde: Inaccettabile, abbiamo già dato; Dimensionamento scolastico, 'fusione' tra due istituti comprensivi nel Ravennate.

Quali sono e cosa accadrà alle scuole di Bologna interessate dal dimensionamentoAlla fine è ufficiale: la scuola dell’Emilia-Romagna sarà dimensionata. Nella pratica, diversi istituti scolastici saranno accorpati: tre a Bologna, diciassette in tutta la regione. A essere ... bolognatoday.it

Sforbiciata sulle sedi scolastiche. Nascono tre Istituti comprensiviA Gubbio si infiamma il dibattito sul dimensionamento ed è polemica. Decisione calata dall’alto . msn.com

Dimensionamento scolastico: una scelta sbagliata del Governo che scarica le conseguenze sulle scuola Ieri sera il commissario nominato dal governo ha disposto l’accorpamento di 25 autonomie scolastiche in Emilia-Romagna. Si tratta di una riduzione gr - facebook.com facebook

Dimensionamento scolastico, i tagli del #Governo alle autonomie in #EmiliaRomagna colpiscono le #scuole di #Fiorano e #Maranello x.com