Dimensionamento scolastico accorpati i due circoli didattici sotto un unico preside | Contrari alla linea del governo

A Cesenatico le scuole dell'infanzia e elementari di due circoli sono state accorpate sotto un unico dirigente scolastico. La decisione del governo ha scatenato le proteste di alcuni insegnanti e genitori, che si oppongono alla scelta. Per ora, nessun accordo tra le parti, e le scuole continuano a lavorare con il nuovo assetto.

Il dimensionamento della rete scolastica deciso sul governo ha una ricaduta concreta a Cesenatico, l'accorpamento tra il Circolo didattico I e il Circolo didattico II sotto un unico dirigente scolastico, si tratta delle scuole dell'infanzia ed elementari. “Non siamo d’accordo con le linee del governo circa il dimensionamento della rete scolastica che hanno portato al commissariamento della nostra Regione perché l’Emilia-Romagna ha già parametri medi più efficienti rispetto alla norma nazionale (sono infatti 994 gli studenti in media per ogni autonomia mentre lo Stato ha fissato un tetto a 938).🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il piano di dimensionamento scolastico, avviato dopo il commissariamento, passa ora nelle mani dei direttori degli Uffici scolastici regionali.

