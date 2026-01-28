Massimo Gramellini ha scatenato un dibattito acceso a DiMartedì. Il giornalista ha detto che per alcuni, tutta la sinistra vede solo comunismo e niente altro. Ha paragonato la situazione a una volpe che non riesce ad arrivare all’uva, cioè alla vittoria alle elezioni. Invece di cercare di migliorare le proprie chance, la sinistra preferisce criticare la destra e attaccarla. La scena politica resta ferma e le strategie sembrano non cambiare.

La volpe e l'uva. O - se preferite - la sinistra e le elezioni. Non vincono mai e, invece di rimboccarsi le maniche per puntare alla vittoria sul campo, preferiscono attaccare la destra. Il motivo? Sostengono che i vari leader di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia - ma lo stesso discorso vale anche per l'estero - vedano comunisti ovunque. Da che pulpito. In effetti sono gli stessi compagni che per decenni hanno accusato di fascismo chiunque provasse a puntare a Palazzo Chigi o a vincere una tornata elettorale. Ma tant'è. A DiMartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris, è stato ospite Massimo Gramellini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - DiMartedì, il delirio di Massimo Gramellini: "Per loro tutto è comunismo"

Approfondimenti su DiMartedì Massimo Gramellini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su DiMartedì Massimo Gramellini

Argomenti discussi: Augias: Meloni non si può dire antifascista, lei dimostra di non esserlo; Augias: Meloni ha fatto un capolavoro tattico, non ha fatto niente.

Roma Rainbow Choir interpreta 'Grace Kelly' di Mika per DiMartedìA DiMartedì il Roma Rainbow Choir interpreta 'Grace Kelly' di Mika. Per l'ultima puntata dell'anno di DiMartedì, il Roma Rainbow Choir interpreta a Di Martedì il brano di Mika Grace Kelly. la7.it

La7: diMartedì, tra gli ospiti Pier Luigi Bersani e Nicola GratteriDomani alle 21:15 su La7 ultimo appuntamento del 2025 di diMartedì, il talk di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris, che chiude l'anno con un'analisi dei principali temi ... ansa.it

Il Caffè di Massimo Gramellini @MaxGramel | Ci vuole un fisico bestiale | @Corriere x.com

Vi ricordiamo che stasera Maurizio sarà ospite di Massimo Gramellini e la sua trasmissione In altre parole - La7. Appuntamento dalle 20.35 su La7. Seguitelo! - facebook.com facebook