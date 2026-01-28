Dillon Brooks colpisce ai testicoli un avversario e scatena una rissa | Suns-Nets si chiude nel caos

La partita tra Phoenix Suns e Brooklyn Nets si è conclusa in un caos totale. Dillon Brooks ha colpito un avversario ai testicoli, scatenando una rissa che ha coinvolto giocatori e membri dello staff. La tensione è salita alle stelle negli ultimi minuti, con il finale che ha lasciato tutti senza parole. Brooks aveva già contribuito alla partita con punti importanti, ma la sua reazione ha portato a una scena di pura confusione sul parquet.

Finale incandescente a Phoenix tra Suns e Brooklyn Nets, con una maxi-mischia che coinvolge giocatori e panchine: Brooks decisivo nel punteggio, ma protagonista anche degli episodi più discussi.

