Diletta Leotta svela il sesso del secondo figlio il gender reveal dal ginecologo

Diletta Leotta ha finalmente annunciato il sesso del suo secondo bambino. La giornalista ha condiviso il momento del gender reveal dal ginecologo, mostrando la gioia e l’emozione mentre scoprono se sarà maschio o femmina. La notizia circolava da settimane, e ora è ufficiale. La Leotta ha postato le immagini del test con il sorriso sulle labbra, felice di condividere questo passo importante con i suoi follower.

In queste ore, sui social, Diletta Leotta ha svelato il sesso del secondo figlio. La conduttrice ha tenuto il gender reveal dal ginecologo. Qualche settimana fa, con un tenero post pubblicato sui suoi profili social, Diletta Leotta ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio. Come di certo in molti già sapranno, la conduttrice è diventata mamma per la prima volta nel 2023, quando ha dato alla luce la piccola Aria, nata dall’amore con il marito Loris Karius. Attualmente dunque la coppia è in attesa di un altro bambino e, poco prima di Natale, i due sui social, condividendo la lieta notizia con il mondo intero, hanno affermato: «Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Diletta Leotta svela il sesso del secondo figlio, il gender reveal dal ginecologo Approfondimenti su Diletta Leotta “Sorpresa dal ginecologo”. Diletta Leotta, svelato il sesso del secondo figlio Diletta Leotta torna a far parlare di sé. Diletta Leotta svela il sesso del bebè in arrivo: su Instagram il dolce gender reveal Diletta Leotta ha finalmente svelato il sesso del suo secondo bebè. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Diletta Leotta Argomenti discussi: Diletta Leotta svela il sesso del bebè in arrivo: È un maschio; Diletta Leotta svela il sesso del bebè: È un maschio, la rivelazione arriva dal ginecologo; Diletta Leotta, il gender reveal dalla ginecologa (insieme a Loris Karius): Ecco il sesso del bebè in arrivo; Diletta Leotta, il gender reveal dalla ginecologa (insieme a Loris Karius): Ecco il sesso del bebè in arrivo. Diletta Leotta, il video del gender reveal: svelato il sesso del secondo figlioE' arrivato il momento del gender reveal per Diletta Leotta: la conduttrice pubblica un video che svela il sesso del suo secondo bebè. donnaglamour.it Diletta Leotta: l’emozionante video su Instagram che svela il genere del secondo figlioDiletta Leotta ha annunciato su Instagram con un video speciale il genere del suo secondo figlio, lasciando i fan entusiasti e curiosi ... rumors.it Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio". Un annuncio che trasmette tutta la felicità di Diletta Leotta, che insieme a Loris Karius si prepara ad accogliere facebook Diletta Leotta e Loris Karius avranno un maschio: «Lo diciamo a tutti». Il video durante l'ecografia x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.