Diletta Leotta e Loris Karius stanno aspettando il secondo figlio. La conduttrice sportiva ha annunciato sui social di essere incinta di un maschio, pochi mesi dopo aver condiviso la notizia della gravidanza. Il nuovo arrivato si aggiungerà alla figlia Aria, già parte della famiglia.

Diletta Leotta e Loris Karius stanno per diventare genitori per la seconda volta. Dopo l'annuncio della gravidanza condiviso lo scorso dicembre, la popolare conduttrice sportiva ha svelato sui social il sesso del bebè in arrivo: un maschio che farà compagnia alla primogenita Aria.

Diletta Leotta è incinta di un figlio maschio: il gender reveal social

Diletta Leotta e Loris Karius aspettano il secondo figlio.

Diletta Leotta ha finalmente annunciato il sesso del suo secondo bambino.

