Digitale Facile un nuovo sportello all' Ausl di piazzale Milano

La rete dei Punti Digitale Facile si amplia con un nuovo sportello all’Ausl di piazzale Milano. Da febbraio ad aprile, i cittadini possono rivolgersi a questa sede per ricevere assistenza sull’uso di servizi digitali. La presenza di questo punto si aggiunge agli altri già attivi in città, offrendo un aiuto concreto a chi ha difficoltà con le tecnologie.

Si arricchisce di un ulteriore sportello, attivo dal mese di febbraio sino ad aprile presso la sede Ausl di piazzale Milano, la rete dei Punti Digitale Facile presenti in città. Dalla prossima settimana, nelle mattinate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13, grazie alla convenzione tra l'Amministrazione comunale e l'Azienda Sanitaria - approvata ieri dalla Giunta - i cittadini potranno rivolgersi al nuovo Punto temporaneo, che si affianca ai cinque già dislocati in diverse zone del territorio urbano, per chiedere supporto e informazioni utili, principalmente in merito all'attivazione delle credenziali Spid e all'uso del fascicolo sanitario elettronico.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il Punto Digitale Facile di Massarosa ha raggiunto risultati significativi nel 2025, superando del 25% il target stabilito dalla Regione Toscana.

