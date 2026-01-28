Difendere la cabinovia in aula è costato oltre 200 mila euro di soldi pubblici

La battaglia legale per difendere la cabinovia in aula ha già fatto salire i costi oltre 200 mila euro di denaro pubblico. Gli avvocati sono costretti a lavorare duramente, e i soldi che vengono spesi sono sempre più di tutti. La questione diventa ancora più delicata quando si tratta di fondi che appartengono a tutti i cittadini.

Gli avvocati costano, si sa, ma quando i soldi sono pubblici ecco che la vicenda assume tutt'altro significato. Vittorio Domenichelli, legale del foro di Padova che il Comune di Trieste ha individuato come rappresentante nell'ormai annosa e infinita disputa sul progetto della cabinovia urbana, ha.

