La dieta chetogenica resta sotto i riflettori. Nuovi studi mettono in guardia: promette di far perdere peso rapidamente, ma potrebbe nascondere rischi per il metabolismo a lungo termine. Molti la seguono per dimagrire, ma gli esperti avvertono che bisogna fare attenzione.

La dieta chetogenica, caratterizzata da un consumo molto elevato di grassi e un drastico taglio dei carboidrati, continua a essere al centro di un acceso dibattito scientifico. Originariamente sviluppata negli anni Venti come terapia per l’epilessia resistente ai farmaci, negli ultimi anni è stata adottata da milioni di persone per dimagrire o gestire condizioni metaboliche come obesità e diabete di tipo 2. Tuttavia, mentre studi a breve termine ne hanno evidenziato alcuni benefici, gli effetti a lungo termine restano poco conosciuti. Il team guidato da Molly Gallop, ora docente all’Earlham College, ha condotto uno studio di lunga durata su topi adulti, maschi e femmine, per analizzare gli effetti metabolici della dieta chetogenica nel tempo. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Dieta chetogenica, nuovi studi avvertono: dimagrisci oggi, rischi metabolici domani

Approfondimenti su Dieta Chetogenica

Gennaio è il periodo ideale per stabilire nuovi obiettivi di benessere.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Dieta Chetogenica

Argomenti discussi: La dieta chetogenica nel Parkinson: una potenziale strategia terapeutica; Sindrome dell’ovaio policistico, la dieta chetogenica migliora il metabolismo nel breve termine; Perdita di peso con la chetogenica, ma a quale costo?.

Perdita di peso con la chetogenica, ma a quale costo?Uno studio su Science Advances analizza gli effetti metabolici a lungo termine della dieta chetogenica oltre il semplice calo di peso. tomshw.it

Sindrome dell’ovaio policistico, la dieta chetogenica migliora il metabolismo nel breve termineLa dieta chetogenica (KD) potrebbe offrire benefici metabolici e ormonali a breve termine nelle donne con sindrome dell'ovaio ... dica33.it

PIRAMIDE ALIMENTARE KETO: COSA MANGIARE (E COSA CONSIDERARE DAVVERO) La dieta chetogenica non è semplicemente “mangiare low carb” e soprattutto non è uguale per tutti. Questa piramide rappresenta gli alimenti compatibili con un appr - facebook.com facebook