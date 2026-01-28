Dieci milioni salvano Avellino dal dissesto | Commissario ottimista

Il commissario di Avellino si mostra ottimista: “Dieci milioni di euro ci hanno permesso di evitare il dissesto”. In questi mesi, ha spiegato, il team comunale ha lavorato senza sosta con i sub-commissari, i dirigenti e tutto il personale per mettere in sicurezza le casse del Comune. Ora, dice, si vedono i primi risultati e la strada verso la stabilità sembra più vicina.

Tempo di lettura: 2 minuti «In questi mesi abbiamo lavorato intensamente, insieme ai sub-commissari, ai dirigenti e a tutto il personale comunale, per raggiungere gli obiettivi prefissati». Così il Commissario prefettizio del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, è intervenuta questa mattina in occasione dell’inaugurazione ufficiale della nuova sede dell’ Urban Center di Palazzo di Città. Un percorso non semplice, come ha sottolineato la stessa commissaria, segnato da stringenti vincoli economico-finanziari che hanno reso necessaria una politica di rigore. « Nonostante le difficoltà – ha spiegato – siamo riusciti a reperire circa dieci milioni di euro e ad allontanare lo spettro del dissesto finanziario dal Comune». 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Dieci milioni salvano Avellino dal dissesto”: Commissario ottimista Approfondimenti su Avellino Dissesto Avellino sfiora il dissesto, ma resiste: dieci milioni salvano la città Oggi ad Avellino si è aperto ufficialmente l’Urban Center, ma l’atmosfera non è di festa. Dissesto idrogeologico: Marsilio commissario per la ricostruzione a Chieti e Bucchianico Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Avellino Dissesto Argomenti discussi: Salvano un neonato di due mesi, carabinieri premiati dal prefetto. La premier ha ricevuto Cornado nel pomeriggio. Intanto la procura di Roma è pronta a inviare un team di investigatori. Mentre il Cantone del Vallese stanzia dieci milioni di franchi per le vittime dell’incendio facebook Dieci milioni di franchi per una nuova fondazione, la copertura dei costi funerari e un'interpretazione allargata del concetto di "vittima" sono le misure decise dal Canton Vallese per sostenere le persone colpite dall'incendio di Crans-Montana. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.