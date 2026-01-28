Un investitore arriverà a rilanciare la zona, promettono. Dopo lo sfollamento della prima torre, la criminalità nel parco si è ridotta. Ora si attende con speranza un cambiamento che porti nuovi sviluppi e più sicurezza.

"Beh, quello che posso dire e che quando è stata sfollata la prima torre abbiamo visto molta meno criminalità in questa zona, nel parco. Un bel colpo d’occhio, non c’è che dire", così parla Roberto Colletti, 58 anni, uomo dalle tante vite. Per anni titolare del Bar Venezia; assessore alla cultura, allo sport e all’urbanistica a Sant’Agostino; da sempre impegnato nel sociale e nello sport. Due mesi fa una nuova impresa, la forza del coraggio. Ha deciso di scommettere qui, parco Coletta, cuore del Gad. Ha aperto un bar, l’ha chiamato ’Mai guai’. Perché ’Mai guai’? "Perché non mi tiro mai indietro, accetto sempre le sfide", risponde Colletti, le torri ormai mezze vuote, sfollati e ordinanze al conto alla rovescia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Devo essere ottimista. Un investitore arriverà. E rilancerà la zona"

