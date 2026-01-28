Detenuto ferisce due ispettori e cinque agenti

Un detenuto straniero ha preso di mira sette agenti e ispettori durante una perquisizione nel carcere di Torre del Gallo, a Pavia. I poliziotti sono finiti tutti in ospedale, due con ferite più serie. L’uomo, che aveva problemi psichiatrici e si trovava sotto regime di detenzione protetta, ha improvvisamente aggredito il personale, ferendoli con colpi e spinte. È stata una mattinata di grande tensione nel carcere, con l’intervento immediato delle forze dell’ordine per fermare l’aggressore

Questa volta ne ha mandati sette in ospedale. Un detenuto straniero, sottoposto al regime di detenzione protetta e con accertate problematiche psichiatriche, ieri mattina nel carcere pavese di Torre del Gallo ha aggredito cinque agenti e due ispettori della Polizia penitenziaria mentre stavano effettuando una perquisizione della sua cella. Un "ennesimo grave episodio di violenza" denunciato da Alfonso Greco, segretario nazionale per la Lombardia del Sappe, Sindacato autonomo Polizia penitenziaria. Ma anche la seconda volta che lo stesso detenuto si rende responsabile di un'aggressione. "Si tratta di un soggetto – conferma Greco – già noto per precedenti episodi di violenza: appena sei mesi fa aveva aggredito un assistente capo del Corpo, colpendolo con schiaffi".

