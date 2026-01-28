Nei CPR italiani si parla sempre più la lingua di Trump. Le strutture rimangono chiuse, opache e normalizzate. Il nuovo rapporto denuncia come queste strutture siano ormai parte di un sistema che funziona come istituzioni totali, dove si detiene per governare. Non sono un caso isolato, ma un esempio di un modello che si diffonde a livello globale.

Strutture chiuse, opache, normalizzate: i Centri di Permanenza per il Rimpatrio italiani raccontati dal rapporto “CPR d’Italia: istituzioni totali”, non sono un’anomalia nazionale, ma un tassello di un paradigma globale. Lo stesso che ha legittimato le politiche di detenzione e deportazione di Donald Trump, di cui l’ICE rappresenta solo la manifestazione più recente e visibile, e che in Europa prende forma nei nuovi regolamenti del Patto su migrazione e asilo, che estende hotspot e zone di frontiera, introduce deroghe procedurali e limiti alle garanzie, trasformando i confini in spazi di sospensione dei diritti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Detenere per governare: nei CPR d’Italia si parla già la lingua di Trump | il report

