Dentro lo Sport | cinque giorni di eventi tra cultura inclusione e valori educativi a Cantù

Questa mattina a Cantù è stata presentata ufficialmente Dentro lo Sport – Anno Zero, una serie di cinque giorni di eventi dedicati a promuovere lo sport come strumento di crescita e inclusione. La rassegna, organizzata dal Comune, punta a coinvolgere cittadini di tutte le età, con iniziative che uniscono cultura, valori sociali e educativi. La presentazione si è svolta in una conferenza stampa, dove sono stati illustrati i dettagli di questa nuova proposta che si svolgerà nei prossimi giorni in città.

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica verso Milano Cortina 2026. È stata presentata questa mattina in conferenza stampa Dentro lo Sport – Anno Zero, la nuova rassegna di eventi promossa dal Comune di Cantù che mette al centro lo sport come esperienza educativa, culturale e sociale. L’iniziativa, pensata come edizione pilota, nasce con il supporto di Briantea84, il patrocinio di Regione Lombardia e CONI Lombardia e il contributo del Gruppo Acinque. Il progetto si inserisce nel percorso di avvicinamento della città ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, cogliendo l’occasione per avviare una riflessione più ampia sul ruolo dello sport nella vita della comunità.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Dentro lo Sport Vicopisano celebra lo sport. Atleti e società sul palco: "Premi, valori e vera inclusione" Vicopisano dedica un momento di riconoscimento allo sport, valorizzando atleti e società locali. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Dentro lo Sport Argomenti discussi: Dentro lo Sport: cinque giorni di eventi tra cultura, inclusione e valori educativi a Cantù; Dentro lo Sport, Cantù e l’Anno Zero: cinque giorni dedicati ai valori dello sport e al passaggio della Fiamma Olimpica; LIVE Italia-Ungheria, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per gli azzurri; Inter-Arsenal 1-3, gol e highlights: a segno Gabriel Jesus, Gyokeres e Sucic. Dentro lo Sport, Cantù lancia l’Anno Zero: cinque giorni dedicati ai valori dello sport e al passaggio della Fiamma OlimpicaDal 30 gennaio al 3 febbraio una nuova rassegna promossa dal Comune propone mostre, laboratori, incontri e momenti di riflessione in vista di Milano Cortina 2026 ... ciaocomo.it Lab DFG sul podio del Premio Mennea, cinque libri e lo sport protagonistaLab DFG – Lo sport tra le righe, fa incetta di riconoscimenti a Castellammare di Stabia dove sabato scorso si è svolta la cerimonia conclusiva del Premio Letterario sportivo internazionale Pietro ... latinaoggi.eu SPAZI PUBBLICITARI LIBERI Sostieni l'attività del Petrarca Calcio a Cinque comprando gli spazi pubblicitari disponibili. Chiamaci oppure scrivici. Non dare tutto per scontato, senza risorse sufficienti, lo sport non sta in piedi. - facebook.com facebook Cinque partite di sabato, tre di domenica #RepubblicaSanMarino #Sport x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.