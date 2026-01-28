Del Piero commenta le decisioni prese dal Napoli, definendole una mossa intelligente. Secondo l’ex campione, le scelte fatte sono diverse, ma hanno senso e rispondono a strategie ben precise. La partita si avvicina e le mosse delle squadre tengono banco tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

. Le dichiarazioni a Sky Sport. Alessandro Del Piero è intervenuto negli studi di Sky Sport a meno di un’ora dalla sfida tra Monaco e Juventus. Di seguito le sue parole sulla squadra di Spalletti e sulle scelte dello stesso tecnico bianconero. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL PIERO – « Openda titolare e Yildiz fuori? Mossa sostanzialmente intelligente, la leggo come un’opportunità per dare minutaggio a chi gioca meno e riposo a chi invece gioca di più. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Del Piero non ha dubbi: «Tante scelte diverse rispetto al Napoli? Mossa sostanzialmente intelligente per questi motivi»

Antonio Conte analizza la situazione attuale del calcio italiano, sottolineando come Juventus, Inter e Milan si distinguano per tre motivi principali.

Rampulla esprime un parere positivo sul possibile ritorno di Chiesa alla Juventus.

