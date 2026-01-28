Deciso il dimensionamento delle scuole saltano 17 istituti comprensivi | un caso nel riminese

Il dirigente scolastico Bruno De Palma ha annunciato il taglio di 17 istituti comprensivi in Emilia-Romagna. La decisione arriva dopo che il governo ha commissariato la regione, che non aveva ancora ridotto il numero di scuole come previsto. La scelta riguarda il prossimo anno scolastico e coinvolge un caso specifico nel riminese. Ora si attende la fase di attuazione e le eventuali proteste delle comunità interessate.

Il dirigente scolastico dell'Emilia-Romagna Bruno De Palma, in qualità di commissario, ha disposto il dimensionamento per le scuole per il prossimo anno scolastico, dopo che il governo aveva commissariato la Regione che non aveva adempiuto alla riduzione del numero delle istituzioni scolastiche.

