De Chirico, Carrà e De Pisis tornano in mostra come protagonisti di un vero e proprio romanzo visivo. La mostra si svolge come un libro aperto, con capitoli e un prologo che guidano i visitatori tra gli indizi e i colpi di scena della metafisica italiana. L’allestimento, studiato nei minimi dettagli, incornicia perfettamente questa narrazione, invitando a scoprire i segreti di un’arte che sembra uscire da un racconto.

Una mostra costruita come un romanzo, in diversi capitoli e un prologo, disseminata di parecchi indizi, qualche colpo di scena e un allestimento che incornicia perfettamente il tutto. MetafisicaMetafisiche è il progetto a cura di Vincenzo Trione che a Milano, su quattro sedi, racconta come mai fatto prima, i giganti della Metafisica (il gran maestro Giorgio de Chirico e poi Carrà, Savinio, De Pisis, Morandi) in dialogo con i loro allievi, gli eredi e gli epigoni (fino al 21 giugno). È un progetto espositivo enciclopedico, «quasi un piccolo film», ci dice Trione dopo aver citato la battuta fulminante di Coco Valori, la critica d'arte de La Grazia, l'ultimo film di Sorrentino («gli artisti contemporanei non valgono un mignolo di de Chirico»). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - De Chirico, Carrà e De Pisis: la Metafisica come romanzo

A Palazzo Reale, si apre un viaggio tra arte, design e fotografia, tutto dedicato al mondo della Metafisica.

