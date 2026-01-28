Ddl violenza su donne Schlein | A Meloni ho detto Non farti dettare la linea dal patriarcato

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, si è confrontata con Giorgia Meloni sulla proposta di legge contro la violenza sulle donne. Durante un incontro a Roma, Schlein ha detto chiaramente che se l’accordo tra le forze politiche porta a una legge che danneggia le donne, è meglio non approvarla affatto. La discussione resta aperta e le tensioni tra le parti sembrano destinate a durare.

"Ho detto alla presidente che se da un buon accordo tra tutte le forze politiche si passa ad una legge negativa per le donne è meglio non farla. Le ho chiesto di tornare all'accordo, reinserire il consenso e non farsi dettare la linea dal patriarcato". Lo ha detto Elly Schlein a proposito del Ddl sulla violenza sessuale.

La leader di un partito ha criticato pubblicamente la premier, invitandola a non lasciarsi influenzare dal patriarcato.

