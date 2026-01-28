Ddl violenza su donne Schlein | A Meloni ho detto Non farti dettare la linea dal patriarcato – Il video

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha incontrato la premier Giorgia Meloni e le ha detto chiaramente di non lasciarsi influenzare dal patriarcato. Durante un confronto tra le due, Schlein ha ribadito che, se il risultato di un accordo politico porta a una legge dannosa per le donne, meglio non approvarla affatto. La questione del ddl sulla violenza alle donne resta calda, e le due si sono confrontate senza troppi giri di parole.

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Ho detto alla presidente che se da un buon accordo tra tutte le forze politiche si passa ad una legge negativa per le donne è meglio non farla. Le ho chiesto di tornare all'accordo, reinserire il consenso e non farsi dettare la linea dal patriarcato". Lo ha detto Elly Schlein a proposito del Ddl sulla violenza sessuale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, si è confrontata con Giorgia Meloni sulla proposta di legge contro la violenza sulle donne.

La leader di un partito ha criticato pubblicamente la premier, invitandola a non lasciarsi influenzare dal patriarcato.

