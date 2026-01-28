Ddl Stupri tanto rumore per nulla | era meglio lasciare la legge com’era

Questa mattina si è riacceso il dibattito sul Ddl Stupri, ma molti esperti e osservatori ritengono che le polemiche siano esagerate. Le opposizioni avevano criticato la scomparsa della parola «consenso» dalla normativa, ma in realtà la legge non cambia molto: l’onere della prova resta sempre sulla accusa, e non sulla vittima. Alla fine, alcuni commentatori suggeriscono che forse sarebbe stato meglio lasciare tutto com’era.

Di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione. Proviamo ad esaminare con un po' di pacatezza il disegno di legge sulla violenza sessuale nella nuova formulazione proposta dalla senatrice Giulia Bongiorno, della Lega, alla Commissione giustizia del Senato, di cui è presidente. Essa si differenzia, rispetto al testo approvato dalla Camera, soprattutto per la previsione che il reato sussiste quando l'atto sessuale sia compiuto «contro la volontà» della persona coinvolta e non più «in assenza del consenso» della medesima. Su questa modifica si è scatenata l'ira funesta di tutti i gruppi di opposizione, secondo i quali, per effetto di essa, la vittima dello stupro sarebbe indebitamente gravata dell'onere di dare la prova del proprio dissenso.

