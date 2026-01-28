Ddl antisemitismo il Senato adotta la proposta del leghista Romeo come testo base per la legge sarà possibile vietare i cortei
Il Senato ha scelto di usare la proposta del leghista Romeo come base per la nuova legge contro l’antisemitismo. Ora sarà possibile vietare i cortei che possano fomentare l’odio, ma questa scelta rischia di limitare anche le manifestazioni di protesta contro le azioni di Israele nei confronti dei palestinesi. La legge deve essere presentata in aula entro il 10 febbraio.
Il testo base con cui la legge contro l'antisemitismo verrà presentata in Aula entro il 10 febbraio minaccia di limitare lo spazio di protesta contro azioni illegittime e soprattutto contro il genocidio perpetrato da Israele nei confronti dei palestinesi Il Senato ha adottato ieri come testo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ddl antisemitismo, domani al Senato la scelta del testo base: focus su Romeo e Scalfarotto (quasi identici), mentre il Pd attende ancora la proposta riscritta dal dem Giorgis
Domani al Senato si deciderà quale testo adottare come base per il ddl contro l’antisemitismo, con focus su quelli di Romeo e Scalfarotto, quasi identici.
Antisemitismo, il testo base è del leghista Romeo
La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato a maggioranza il testo base sul ddl Antisemitismo.
Antisemitismo, il Senato sceglie il ddl della Lega: opposizioni furiose, scontro totale in CommissioneLa Commissione Affari costituzionali del Senato adotta il ddl Romeo come testo base contro l’antisemitismo: contenuti, voti dei gruppi e prossimi passaggi parlamentari. tag24.it
Antisemitismo: la commissione del Senato adotta il ddl Romeo come testo baseGelmini: 'Ci sono le condizioni per fare presto una legge'. Pd: 'La maggioranza non ha voluto una soluzione unitaria' (ANSA) ... ansa.it
