Ddl antisemitismo il Senato adotta la proposta del leghista Romeo come testo base per la legge sarà possibile vietare i cortei

Il Senato ha scelto di usare la proposta del leghista Romeo come base per la nuova legge contro l’antisemitismo. Ora sarà possibile vietare i cortei che possano fomentare l’odio, ma questa scelta rischia di limitare anche le manifestazioni di protesta contro le azioni di Israele nei confronti dei palestinesi. La legge deve essere presentata in aula entro il 10 febbraio.

Il testo base con cui la legge contro l'antisemitismo verrà presentata in Aula entro il 10 febbraio minaccia di limitare lo spazio di protesta contro azioni illegittime e soprattutto contro il genocidio perpetrato da Israele nei confronti dei palestinesi Il Senato ha adottato ieri come testo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

