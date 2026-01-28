Data Protection Day | una giornata per riflettere sulla protezione delle informazioni personali

Oggi si celebra la Giornata Europea della Protezione dei Dati, che ricorda l’importanza di tutelare le informazioni personali. In Italia, questa giornata serve a ricordare anche la Convenzione 108 del Consiglio d’Europa, firmata nel 1981, e il suo ruolo nella protezione dei dati. Le aziende e i cittadini vengono invitati a riflettere su come gestiscono e condividono le proprie informazioni online.

Roma, 28 gennaio 2026 – In occasione della Giornata Europea della Protezione dei Dati, istituita nel 2006 e che si celebra il 28 gennaio, si ricorda l’importanza della Convenzione 108 del Consiglio d’Europa, aperta alla firma nel lontano 1981. Si tratta del primo trattato internazionale giuridicamente vincolante dedicato alla tutela dei dati personali e rappresenta ancora oggi uno dei pilastri fondamentali della data protection a livello europeo e globale. L’Italia è Parte della Convenzione dal 1997 e ha ratificato la versione modernizzata nel 2021, confermando il proprio impegno a favore di una protezione dei dati solida, attuale e orientata al futuro; una spinta che deve essere condivisa anche dalle aziende e dai privati cittadini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Approfondimenti su Data Protection Day

Il 28 gennaio si celebra la Giornata europea della protezione dei dati personali, in ricordo della firma della Convenzione 108.

Il 24 gennaio 2026 a Campi Bisenzio si è svolta una giornata dedicata alla Protezione Civile delle Pubbliche Assistenze.

Ultime notizie su Data Protection Day

Argomenti discussi: Data Protection Day, lo stato dell’arte e il trend della protezione dei dati; Giornata europea della privacy 2026: vent’anni dopo, c’è davvero qualcosa da celebrare?; Genetec: le linee guida per la protezione della privacy nel settore della sicurezza fisica; Rischi della AI sul lavoro: italiani inconsapevoli.

