Data Privacy Day | i tuoi dati sono davvero al sicuro? Cosa succede ogni volta che tocchi lo smartphone

Oggi si parla ancora una volta di Data Privacy Day, una data che fa riflettere su quanto siano tutelati i nostri dati personali. Ogni volta che usiamo lo smartphone, lasciamo tracce di informazioni che spesso non sappiamo come vengono gestite. Le aziende raccolgono dati, e noi spesso non prestiamo abbastanza attenzione a cosa succede dietro le quinte. È il momento di capire se i nostri dati sono davvero al sicuro o se, invece, rischiamo di perdere il controllo.

C’è una data che, più di altre, costringe a fermarsi e guardare con lucidità il rapporto quotidiano con la tecnologia: il Data Privacy Day, la giornata internazionale dedicata alla protezione dei dati personali. Non è una ricorrenza simbolica né un esercizio di retorica digitale, perché il tema della privacy non appartiene più a una nicchia di addetti ai lavori, ma attraversa la vita di chiunque utilizzi uno smartphone, navighi sul web, scarichi un’app, accetti un consenso senza leggerlo fino in fondo. La privacy oggi è diventata una questione strutturale, quasi infrastrutturale, e per questo se ne parla ormai ogni giorno, spesso senza rendersene conto. 🔗 Leggi su Panorama.it

