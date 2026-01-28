Data Privacy Day | i tuoi dati sono davvero al sicuro? Cosa succede ogni volta che tocchi lo smartphone

Da panorama.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si parla ancora una volta di Data Privacy Day, una data che fa riflettere su quanto siano tutelati i nostri dati personali. Ogni volta che usiamo lo smartphone, lasciamo tracce di informazioni che spesso non sappiamo come vengono gestite. Le aziende raccolgono dati, e noi spesso non prestiamo abbastanza attenzione a cosa succede dietro le quinte. È il momento di capire se i nostri dati sono davvero al sicuro o se, invece, rischiamo di perdere il controllo.

C’è una data che, più di altre, costringe a fermarsi e guardare con lucidità il rapporto quotidiano con la tecnologia: il Data Privacy Day, la giornata internazionale dedicata alla protezione dei dati personali. Non è una ricorrenza simbolica né un esercizio di retorica digitale, perché il tema della privacy non appartiene più a una nicchia di addetti ai lavori, ma attraversa la vita di chiunque utilizzi uno smartphone, navighi sul web, scarichi un’app, accetti un consenso senza leggerlo fino in fondo. La privacy oggi è diventata una questione strutturale, quasi infrastrutturale, e per questo se ne parla ormai ogni giorno, spesso senza rendersene conto. 🔗 Leggi su Panorama.it

data privacy day i tuoi dati sono davvero al sicuro cosa succede ogni volta che tocchi lo smartphone

© Panorama.it - Data Privacy Day: i tuoi dati sono davvero al sicuro? Cosa succede ogni volta che tocchi lo smartphone

Approfondimenti su Data Privacy Day

Hai cliccato quel link della finta consegna? Ecco cosa succede ai tuoi dati e come evitare che tu perda tutto

Poltronesofà hackerata, rubati i tuoi dati: cosa rischi davvero e come difenderti ora

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

The Light Gate - Katie Page & Tony Angiola- UFOs, Colorado Ranch, Snippy The Horse

Video The Light Gate - Katie Page & Tony Angiola- UFOs, Colorado Ranch, Snippy The Horse

Ultime notizie su Data Privacy Day

Argomenti discussi: Data Protection Day, lo stato dell’arte e il trend della protezione dei dati; Genetec: le linee guida per la protezione della privacy nel settore della sicurezza fisica; Data Privacy Week 2026: i commenti dei manager di Veeam Software; Giornata europea della privacy 2026: vent’anni dopo, c’è davvero qualcosa da celebrare?.

data privacy day iData Privacy Day: i tuoi dati sono davvero al sicuro? Cosa succede ogni volta che tocchi lo smartphoneLa privacy oggi è diventata una questione strutturale, quasi infrastrutturale, e per questo se ne parla ormai ogni giorno, spesso senza rendersene conto. È nei meccanismi invisibili che regolano la ... panorama.it

data privacy day iPrivacy e IA: quasi nessun italiano ne percepisce i rischi sul lavoro. I dati shock nel Data Protection DayInoltre, più di un utente su due fatica a distinguere le truffe generate dall’AI, esponendosi al rischio di esserne colpito. ... impresacity.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.