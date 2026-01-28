Data Privacy Day 2026 | Reset or Refine? l’obiettivo del Consiglio d’Europa

Oggi, 28 gennaio, si celebra il Data Privacy Day. La giornata si concentra sul tema “Reset or Refine?” e invita a riflettere sulla protezione dei dati personali. Il Consiglio d’Europa punta a sensibilizzare cittadini e aziende sull’importanza di aggiornare le proprie pratiche di sicurezza e privacy, in un momento in cui le minacce online sono sempre più sofisticate. È il momento di capire se bisogna azzerare tutto o migliorare le strategie attuali.

Come già accennato, il Consiglio d'Europa, alla firma della Convenzione 108, ritenne necessaria la realizzazione di uno strumento internazionale legalmente vincolante a protezione degli individui. Come riportato dal sito ufficiale del Consiglio, "i dati delle persone vengono elaborati ogni secondo", non conoscendone però i rischi associati e le modalità da attuare qualora sentissero i propri diritti violati.

