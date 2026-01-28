Dalla serata di Champions League pessime notizie per il mercato della Juventus

Questa sera la Juventus ha chiuso il suo percorso nel girone di Champions League con una sconfitta a Monaco. La squadra di Allegri non riesce a qualificarsi agli ottavi e ora si concentra sul campionato. La partita è stata intensa, ma i bianconeri non sono riusciti a ottenere il risultato sperato. La notizia non fa piacere ai tifosi e potrebbe avere ripercussioni sul mercato.

Serata di Champions League ricca di emozioni quella che si è appena conclusa, compresa la Juventus che ha disputato a Monaco la sua ultima sfida del maxi girone. Una serata importante anche per quelle che sono le idee di calciomercato delle varie squadre. Proprio i bianconeri rischiano di veder sfumare un'opportunità per via di quanto accaduto in questo ultimo turno. La Juventus rischia di veder sfumare un colpo (Ansa Foto) – calciomercato.it Uno degli obiettivi della Juventus per questi ultimi giorni di calciomercato è quello di portare a disposizione di Luciano Spalletti un nuovo attaccante che possa completare il reparto offensivo.

