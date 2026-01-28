Dalla Regione nuovi fondi per la rete delle acque meteoriche

La Regione approva un nuovo finanziamento per la rete delle acque meteoriche a Torre. La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica, che prevede il rifacimento della rete nella zona. Ora si passa alla fase successiva, con l’obiettivo di migliorare il sistema di drenaggio e prevenire allagamenti.

Il servizio difesa del suolo ha stanziato 1,5 milioni di euro per una serie di interventi che saranno destinati alla zona di Torre È stato approvato dalla Giunta comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica per il rifacimento della rete delle acque meteoriche nell’area di Torre. Un intervento che si concentrerà sulla zona sud-est di via Piave, e che interesserà le vie Monte Santo, Postumia, Monte Grappa, Isonzo, Sabotino e Ortigara. L’intervento, del valore complessivo di 1,5 milioni di euro, sarà possibile grazie al finanziamento del servizio difesa del suolo della Regione. Un lavoro programmato in continuità con gli interventi di rifacimento delle condotte fognarie delle acque nere, già completati nelle medesime vie.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Il consigliere comunale del M5s Eros Brunelli ha presentato un'interrogazione riguardo agli allagamenti registrati in piazzale Vittoria durante i nubifragi dei mesi maggio, giugno e settembre 2024.

