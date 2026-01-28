Dalla nuova mensa della Caritas ai preti sui social il vescovo | Usarli bene non farsi travolgere dall' onda mediatica

Durante una cerimonia dedicata a San Francesco di Sales, il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo ha affrontato diversi temi. Ha parlato della nuova mensa della Caritas, sottolineando l’importanza di usarla bene senza farsi inghiottire dall’onda dei social e dei media. Il vescovo ha anche invitato i giornalisti a mantenere un atteggiamento equilibrato e a non lasciarsi travolgere dalle mode del momento.

Tanti i temi toccati dal vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo nel corso dell'incontro con la stampa in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Il vescovo non ha lesinato aneddoti curiosi come quando ha ricordato i primi anni da parroco nella periferia di Crotone: "All'inizio non avevo neanche una chiesa, ma lo scantinato di un palazzo. Per intercettare la gente ho iniziato a celebrare sui marciapiedi".

