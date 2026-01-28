Dal Trentino alla Groenlandia il Muse avvia la ricerca sull’antico insediamento degli Inuit

Il Museo delle Scienze di Trento ha avviato una nuova ricerca in Groenlandia, a Tasiilaq, sulla costa orientale. Gli esperti studiano i resti di un antico insediamento Inuit, che si trova sul promontorio di Ittimiini. L’obiettivo è capire meglio le origini e le abitudini di queste popolazioni antiche. La spedizione è partita qualche settimana fa e coinvolge archeologi e biologi che lavorano sul campo per raccogliere materiali e dati. La scoperta potrebbe portare a nuove conoscenze sulla vita degli Inuit in un’epoca passata.

Il progetto – che mira ad una valorizzazione storico-archeologica del promontorio di Ittimiini, nei pressi della città di Tasiilaq – integra le discipline di archeologia, storia ambientale e scienze naturali È questo il nuovo progetto avviato nei mesi scorsi dai ricercatori del Muse – Museo delle Scienze di Trento in collaborazione con la fondazione The Red House Greenland Foundation istituita dall'esploratore altoatesino Robert Peroni. L'obiettivo dell'iniziativa – si legge in una nota – è quello di migliorare la qualità della vita della popolazione locale attraverso lo sviluppo di progettualità condivise, come ad esempio "l'attivazione di microeconomie basate sulla conoscenza e la tutela del patrimonio naturale e culturale".

