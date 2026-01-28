Dal Trentino alla Groenlandia il Muse avvia la ricerca sull’antico insediamento degli Inuit

Il Muse ha iniziato una nuova ricerca in Groenlandia, a Tasiilaq, lungo la costa orientale. Gli esperti studiano i resti di un antico insediamento Inuit, scoperto sul promontorio di Ittimiini. L’obiettivo è capire meglio la vita e le tradizioni di queste popolazioni che abitano il Nord da secoli. La ricerca coinvolge biologi e archeologi, che lavorano sul campo per raccogliere dati e conservare il patrimonio storico.

Il progetto – che mira ad una valorizzazione storico-archeologica del promontorio di Ittimiini, nei pressi della città di Tasiilaq – integra le discipline di archeologia, storia ambientale e scienze naturali È questo il nuovo progetto avviato nei mesi scorsi dai ricercatori del Muse – Museo delle Scienze di Trento in collaborazione con la fondazione The Red House Greenland Foundation istituita dall’esploratore altoatesino Robert Peroni. L’obiettivo dell’iniziativa – si legge in una nota – è quello di migliorare la qualità della vita della popolazione locale attraverso lo sviluppo di progettualità condivise, come ad esempio “l’attivazione di microeconomie basate sulla conoscenza e la tutela del patrimonio naturale e culturale”.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Muse Groenlandia Tutti parlano della Groenlandia: dal turismo per l’aurora boreale alla cultura Inuit, ecco quello che c’è da sapere sull’isola più grande del mondo La Groenlandia, la più grande isola del mondo, suscita interesse per le sue peculiarità geografiche e culturali. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Muse Groenlandia Argomenti discussi: Dal Trentino alla Groenlandia: il Muse avvia a Tasiilaq un progetto di ricerca sull’antico insediamento Inuit di Ittimiini; Dal Trentino alla Groenlandia, il Muse indaga su un antico insediamento Inuit. Valorizzare il ruolo degli anziani e il desiderio di riconnessione con il passato; Dal Trentino alla Groenlandia, il Muse avvia la ricerca sull’antico insediamento degli Inuit; Perché il MUSE ha organizzato una spedizione scientifica e culturale in Groenlandia?. Dal Trentino alla Groenlandia, il Muse indaga su un antico insediamento Inuit. «Valorizzare il ruolo degli anziani e il desiderio di riconnessione con il passato»La spedizione del Museo delle Scienze di Trento a Tasiilaq: insieme alle comunità locali, i ricercatori studiano un antico insediamento invernale, mettendo in dialogo archeologia, storia ambientale e ... corriere.it Dal Trentino alla Groenlandia, il Muse avvia la ricerca sull’antico insediamento degli InuitIl progetto – che mira ad una valorizzazione storico-archeologica del promontorio di Ittimiini, nei pressi della città di Tasiilaq – integra le discipline di archeologia, storia ambientale e scienze n ... trentotoday.it Dal Trentino alla Groenlandia, il Muse indaga su un antico insediamento Inuit. «Valorizzare il ruolo degli anziani e la riconnessione con il passato» x.com Gli hanno venduto la Groenlandia. A sto punto tanto valeva dargli pure il Trentino Alto Adige. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.