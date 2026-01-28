Dal testo base della destra sparisce il consenso

In commissione al Senato, la maggioranza ha approvato un testo base che non fa più riferimento al consenso. La proposta, che era stata presentata in modo diverso, ora appare come un documento più rapido e meno coinvolgente. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra i politici, ma l’esito è chiaro: il dibattito sul consenso sembra ormai alle spalle.

Il Ddl contro gli stupri Entro giovedì il deposito della lista delle audizioni. Slitta l'arrivo in aula Sparito ogni riferimento al consenso. Il testo base votato ieri in commissione al Senato con un colpo di mano della maggioranza è identico alla proposta che la presidente, la leghista Giulia Bongiorno, ha diffuso qualche giorno fa, eccetto per le pene, aumentate dopo la ribellione delle opposizioni. Tuttavia è stato eliminato ogni riferimento alla convenzione di Istanbul e nel provvedimento attuale viene introdotto il concetto di «volontà contraria» a un rapporto sessuale e non più di «consenso libero e attuale», senza il quale si configura il reato di violenza.

