Dal centrodestra tre segnali di vita il Pd invece rimane fermo

Negli ultimi giorni, il centrodestra ha fatto qualche passo avanti. Ha mostrato segnali di vita, anche se niente di eclatante. Il Partito Democratico, invece, resta fermo, senza grandi mosse. La situazione appare ancora incerta, con i partiti che osservano e aspettano sviluppi.

Negli ultimi giorni il centrodestra ha dato qualche segnale di dinamismo. Nulla di clamoroso, ma qualcosa si è mosso. Forse si è sopravvalutato il significato della presenza di Carlo Calenda all'iniziativa milanese di Forza Italia, interpretata da taluni come l'anticamera di un nuovo asse politico. È vero che in alcuni ambienti – la famiglia Berlusconi – il leader di Azione gode di una considerazione non banale, talvolta usata come strumento di pressione su una Lega sempre più irrequieta. Ma da qui a immaginare l'ingresso di Azione nel perimetro del centrodestra il passo è lungo. Più realistico parlare dell'ennesimo ballon d'essai, uno di quelli che ciclicamente affiorano nella palude della politica italiana.

