Dal 28 febbraio 2026 specializzati nell’aiuto di bambini e ragazzi con DSA | Metodo Newlexia® – Corso misto online e in presenza – Carta del Docente

Dal 28 febbraio 2026, ISFAR lancia un nuovo corso dedicato a insegnanti e professionisti che vogliono aiutare bambini e ragazzi con DSA. Il percorso, che combina lezioni online e in presenza, si focalizza sul Metodo Newlexia®, un metodo specifico per affrontare i disturbi di apprendimento. Chi si iscrive potrà usare anche la Carta del Docente per partecipare.

ISFAR presenta il corso sul Metodo Newlexia®, un percorso formativo per chi lavora o intende lavorare con persone con Disturbi Specifici di Apprendimento. Un metodo validato di osservazione e intervento per il potenziamento delle abilità di lettura, scrittura e calcolo. Formazione mista, a numero chiuso, con certificazione finale e utilizzo della Carta del Docente. Avvio il 28 febbraio 2026. Il Metodo Newlexia® è un modello di osservazione e intervento che consente di individuare ciò che ostacola la persona negli apprendimenti scolastici e di supportarla nel potenziamento delle abilità specifiche e globali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Metodo Newlexia

Dal 20 febbraio 2026, ISFAR propone il corso online Body and Emotion Centered Education – BECED® Livello 1, rivolto a insegnanti, educatori e pedagogisti.

La guida completa per utilizzare la Carta del Docente su Feltrinelli nel 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Metodo Newlexia

Argomenti discussi: Calendario fiscale febbraio 2026: quali sono le scadenze da ricordare; Appuntamenti a Forlimpopoli | Dal 28 gennaio al 3 febbraio 2026; Riqualificazione della Ex Segheria Beretta via M.L. King e via Carducci: modificata la viabilità; Dal 26 gennaio al 28 febbraio previste cancellazioni e variazioni per la linea ferroviaria tra Bari e Taranto di Trenitalia.

Btp short term febbraio 2028, dal 28 gennaio 2026 sarà quotato al MOTDal 28 gennaio 2026 il Btp short term febbraio 2028 sarà quotato al MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni) gestito da Borsa Italiana. Al titolo è stato assegnato il codice ISIN IT0005692410. Il ... soldionline.it

Sciopero trasporti febbraio 2026 treni, aerei e mezzi pubblici: giorni critici e date da segnareFebbraio si preannuncia come un mese in cui le mobilitazioni sono distribuite su più comparti e territori. Il calendario delle interruzioni del servizio e delle città coinvolte ... italiaoggi.it

Dal nostro blog : ’ ’ Nel campo delle difficoltà di apprendimento, il metodo Newlexia si distingue per il suo approccio innovativo e multidimensionale, che integra l’osservazione funzional - facebook.com facebook