Dakar Classic l’impresa Sbrana si regala il podio

La Dakar Classic ha regalato un sorpasso inatteso: Sbrana ha conquistato il terzo posto, dimostrando il suo talento e determinazione. La gara, come sempre, ha messo a dura prova i piloti, tra sfide dure e momenti di tensione. I concorrenti hanno affrontato terreni impegnativi, ma Sbrana ha saputo mantenere il sangue freddo e portare a casa un risultato che nessuno si aspettava.

di Giampaolo Grimaldi La Dakar è sempre stata una manifestazione che racchiude senso di avventura e competizione, che mette a dura prova i piloti sia dal punto di vista fisico che mentale. Il sassolese Stefano Sbrana ha scelto di partecipare alla Dakar Classic 2026 come regalo di compleanno, precisamente il cinquantesimo, assieme all'amico coetaneo Marco Valentini, a bordo di un camion Iveco 80 Turbo del 1985 condiviso col pilota Andrea Cadei. Una gara - premio, nata per scherzo e conclusasi con un brillante podio, come spiegato dal diretto interessato. "L'idea è partita da una telefonata di Marco Valentini: andiamo a fare la Dakar Classic? All'inizio l'ho presa come una battuta, poi, trovando entusiasmante l'idea, abbiamo deciso di partecipare con un camion, mezzo legato alla mia attività lavorativa, preparato appositamente per questa gara, rinforzando la scocca e modificando parti meccaniche".

