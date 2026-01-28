Dacia Sandero 2026 più tecnologia ma stesso prezzo furbo In arrivo negli showroom italiani – FOTO

La Dacia Sandero del 2026 arriva nei concessionari italiani con qualche novità. La nuova versione offre più tecnologia senza alzare il prezzo, che resta competitivo. Le prime immagini mostrano un design aggiornato, ma il costo rimane istantaneamente allettante. Gli appassionati di auto economiche possono già prepararsi a vedere questa vettura in strada.

‹ › 1 4 dacia sandero 2026. ‹ › 2 4 dacia sandero 2026. ‹ › 3 4 dacia sandero 2026. ‹ › 4 4 dacia sandero 2026. La nuova Dacia Sandero, presentata a Milano, si è presentata con un aggiornamento mirato, concreto e coerente con quello che questo modello rappresenta da anni nel panorama automobilistico italiano ed europeo per il marchio franco-rumeno. Il restyling 2026 non stravolge una formula che funziona, piuttosto la affina, intervenendo su design, tecnologia e motorizzazioni, mantenendo saldo il principio del miglior rapporto tra qualità e prezzo. Un approccio che continua a premiare Sandero, confermata auto straniera più venduta in Italia con quasi 50. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway presentano un design interno rivisto per offrire maggiore comfort e funzionalità.

Dacia presenta i nuovi interni delle Sandero e Sandero Stepway MY26, caratterizzati da materiali più resistenti, un’ergonomia migliorata e una connettività più evoluta.

