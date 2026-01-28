Da Trento la sentenza che stanga Trenitalia | quanto dovrà pagare la compagnia e perché

Trenitalia dovrà pagare quasi 148mila euro a nove dipendenti di Trento. La sentenza arriva dopo che la compagnia non ha versato l’indennità durante i giorni di ferie tra il 2017 e il 2023. La decisione della giustizia mette fine a una lunga battaglia e obbliga Trenitalia a risarcire i lavoratori per le somme non pagate.

Ammonta a 147.884 euro la somma che Trenitalia dovrà versare a nove dipendenti ai quali, tra luglio 2017 e dicembre 2023, non è stata pagata l’indennità nei giorni di ferie. A stabilirlo, nelle aule del Tribunale del Lavoro di Trento, è stato il giudice Flaim che ha accolto il ricorso presentato dai lavoratori, macchinisti e capitreno, seguiti dalla Filt Cgil e dall’Ufficio vertenze del sindacato con il patrocinio dell’avvocato Giovanni Guarini. Soddisfatto il segretario provinciale della Filt Cgil Franco Pinna: “È la prima sentenza di questo tipo sul nostro territorio. Prezioso è stato il lavoro del nostro Ufficio Vertenze.🔗 Leggi su Trentotoday.it

