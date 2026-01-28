Debora Serracchiani cambia tono e posizione sulla riforma della giustizia. Dopo aver definito il tema un “ineludibile”, ora lo dipinge come un “pericolo per la democrazia”. La sua svolta sorprende, soprattutto considerando il suo impegno recente a favore del No al referendum. La politica si muove ancora una volta, e lei sembra voler restare nel Partito Democratico a ogni costo.

Come si cambia per non. lasciare il Partito Democratico. Negli ultimi mesi Debora Serracchiani si sta spendendo a sostegno del No al referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia voluta dal ministro Carlo Nordio. In una recente intervista rilasciata non più tardi di due settimane fa al mensile online "Noi antimafia" la deputata del Pd aveva definito il provvedimento del governo Meloni, che verrà sottoposto al voto popolare i prossimi 22 e 23 marzo, un "pericolo per la democrazia". Non solo, ma secondo lei la separazione delle carriere approvata dal centrodestra non avrebbe nulla a che fare con il giusto processo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da "tema ineludibile" a "pericolo per la democrazia": la giravolta di Serracchiani sulla separazione delle carriere

La separazione delle carriere rappresenta una questione di grande rilevanza democratica.

Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, deciso dal Consiglio dei ministri.

Argomenti discussi: Il tema della separazione delle carriere appare ineludibile per garantire un giudice terzo e imparziale, quando il Pd lo metteva nero su bianco.

Da tema ineludibile a pericolo per la democrazia: la giravolta di Serracchiani sulla separazione delle carriereNel giro di pochi anni la deputata del Pd fa una retromarcia completa sulla riforma costituzionale della giustizia. Eppure non è la prima figuraccia dell'esponente dem ... ilgiornale.it

“Un processo basato sulla parità delle parti e la terzietà del giudice è il nostro progetto in materia di giustizia penale. Il tema della separazione delle carriere appare ineludibile per garantire un giudice terzo ed imparziale” Debora Serracchiani, responsabile gi - facebook.com facebook

curioso che il PD la volesse nel 2019 con Serracchiani sponsor."il tema della separazione delle carriere appare ineludibile per garantire un giudice terzo e imparziale. Allo stesso tempo, accelerare i processi vuol dire maggiore giustizia" Pagina 25 astrid-onlin x.com