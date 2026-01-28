Da Szumski al centro spuntano nuovi volti per le comunali di Venezia

La corsa alle elezioni comunali di Venezia si fa più chiara. Andrea Martella del centrosinistra e Simone Venturini del centrodestra sono i due candidati principali, anche se ancora manca l’annuncio ufficiale. Nei prossimi giorni, si attendono le ultime conferme e eventuali colpi di scena prima di sapere chi rappresenterà le diverse coalizioni.

Dopo Del Zotto e Martini, fuori da centrodestra e centrosinistra continuano le manovre. "Resistere Veneto": «Ci stiamo attrezzando». E il campo civico rappresentato da Terra&Acqua non esclude la corsa in solitaria Venturini: «Impensabile un sindaco imposto dalle segreterie di partito. Io resto civico» VIDEO Passaggio al Friuli, Stefani: «Dialoghiamo con quei comuni. Le risposte dall'autonomia differenziata»

