Da Santa Giulia al Villaggio Olimpico | come cambia la circolazione Le zone rossa gialla e le vie chiuse | cosa c’è da sapere

Questa mattina Milano ha visto cambiare la circolazione in vista delle Olimpiadi invernali. Una zona rossa è stata istituita vicino all’Arena di Santa Giulia, con divieti di accesso e restrizioni sul traffico. Nelle vicinanze, è stata delimitata anche una zona gialla, più ampia, che copre l’area intorno all’impianto dove si svolgeranno le partite di hockey su ghiaccio. Le strade chiuse e le nuove regole valgono fino a quando l’evento sarà in corso. La polizia ha già messo in at

Milano – Una zona rossa, proprio a ridosso dell'Arena di Santa Giulia. E una zona gialla, che riguarderà un perimetro un po' più ampio rispetto all'impianto che durante le Olimpiadi invernali ospiterà le partite di hockey su ghiaccio maschile. Il Comune ha emesso un'ordinanza "al fine di garantire una più efficace regolamentazione della circolazione veicolare intorno a "Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena", si rende necessario introdurre modifiche provvisorie alla circolazione ordinaria nelle aree interessate dalle attività operative e logistiche correlate agli eventi olimpici, nelle aree circostanti all'Arena, tra cui sono ricomprese le località in oggetto, che comportano l'adeguamento della relativa segnaletica verticale e orizzontale".

