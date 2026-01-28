Da Sandokan a Gianni Rodari Fantasia protagonista per i piccoli

Un racconto che unisce fantasia e magia per i più piccoli. La storia, ispirata a Rodari e tratta da un racconto africano, parla di amore e metamorfosi. È una favola che fa sognare e che mostra quanto sia bello crescere, attraverso immagini che catturano l’immaginazione dei bambini.

Una favola che parla d'amore, di magia e di metamorfosi, tratta da un racconto africano. Una storia ispirata a Rodari che racconta il gusto e la bellezza del crescere. E ancora, la saga immortale delle Tigri della Malesia, ripresa da Salgari, narrata impiegando oggetti di uso comune. Cinque appuntamenti, da qui a metà aprile, tra storie e fantasia, avventure esotiche e racconti poetici. Prenderà il via questo fine settimana a Seregno la rassegna di teatro per bambini e famiglie dal titolo "Che Spettacolo!" nell'Auditorium di piazza Risorgimento, trasformato in una porta spalancata sull'immaginazione.

