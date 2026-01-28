Da Milano a Pavia le 14 università italiane nella classifica QS

Quattordici università italiane entrano nella top 200 europea secondo la classifica QS World University Rankings: Europa 2026. Tra queste ci sono istituzioni di Milano e Pavia, che si distinguono per le loro posizioni. La graduatoria mostra come alcune università italiane continuino a mantenere un buon livello di competitività a livello continentale.

AGI - Sono 14 le università italiane che compaiono nella top 200 europea. È quanto emerge dalla classifica QS World University Rankings: Europa 2026. Queste nell'ordine: il Politecnico di Milano (45esima posizione, ne ha perse 7 dall'anno scorso quando era al 38esimo posto); Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (59esimo posto vs 48esimo del 2025); Università Sapienza di Roma (77esimo posto vs 66esimo del '25); Università di Padova (92esimo posto vs 87esimo del '25); Università di Milano (114esimo posto vs 113esimo del '25); Politecnico di Torino (118esimo posto vs 103esimo del '25). L' Università Cattolica del Sacro Cuore, invece, migliora: conquistando 4 posizioni approda alla 136esima posizione in classifica dalla 140esima in cui si trovava nel '25. 🔗 Leggi su Agi.it

