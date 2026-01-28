Da giovedì 22 gennaio tutti aperti gli impianti di Domobianca365

Da giovedì 22 gennaio gli impianti di Domobianca sono di nuovo aperti. Le temperature rigide e qualche fiocco di neve caduto nei giorni scorsi hanno portato alla riapertura della ski area, mentre il sole splende sull’Ossola. Gli appassionati di sci e snowboard possono tornare in pista senza aspettare oltre.

L’offerta si è completata con l’apertura della quarta seggiovia che consente di sciare pressoché su tutte le piste del comprensorio Temperature rigide, qualche fiocco di neve sceso nei giorni scorsi, il sole che splende nel cielo dell’Ossola. A Domobianca365 è in pieno svolgimento la stagione invernale che da giovedì 22 gennaio, ha visto l’apertura anche della seggiovia Casalavera. Insieme oltre alle seggiovie Motti, Torcelli, Prel, la sciovia baby e i tre tapis roulant si va così a comporre l’intera offera di impianti invernali per la stazione sciistica ossolana, raggiungibile in soli 20 minuti dal centro di Domodossola e in un’ora e mezzo di auto da Milano, Varese, Como, Novara.🔗 Leggi su Milanotoday.it

