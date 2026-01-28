Da cinque euro a mezzo milione Gratta e vinci d’oro in via Romana

Una settimana fa, un giocatore ha comprato un biglietto Gratta e vinci da cinque euro alla tabaccheria Orlandi di via Romana. Ora i suoi sogni sono diventati realtà: ha vinto mezzo milione di euro. La notizia si diffonde tra curiosi e amici, mentre il fortunato ancora non si è fatto vivo.

AREZZO Cinque euro che diventano 500mila. È il sogno di tutti i giocatori, divenuto realtà per il fortunato anonimo che il 21 gennaio, una settimana fa, ha acquistato un biglietto "miliardario" vincente alla tabaccheria Orlandi di via Romana. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal concessionario al gestore, Gianfranco Orlandi, sotto forma della tradizionale targa celebrativa che segnala la vincita nel punto vendita. Una piccola festa anche per il titolare, che festeggia così la seconda grande vincita nella sua tabaccheria dopo quella del 17 aprile 2023, quando furono centrati 58 mila euro al SuperEnalotto.

