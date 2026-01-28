da annalisa ad elisa annunciato il cast stellare della nuova edizione di taratata

La nuova edizione di Taratata si prepara a tornare con un cast di stelle. Annalisa ed Elisa sono tra i nomi più attesi, già annunciati tra i partecipanti. I fan non vedono l’ora di vedere sul palco queste interpreti, mentre le registrazioni sono in corso. La trasmissione promette di essere un grande ritorno per gli appassionati di musica italiana.

Prossimamente su Canale 5 tornerà in onda Taratata, il grande show musicale che vedrà la conduzione di Paolo Bonolis. In queste ore intanto è stato annunciato il cast stellare delle due serate evento. Dopo 25 anni dall’ultima edizione, su Canale 5 sta ufficialmente per tornare Taratata. Il grande show musicale, andato in onda su Rai 1 dal 1998 al 2001, per poi tornare nel 2015, vedrà la conduzione di Paolo Bonolis, che torna in prima serata con due appuntamenti evento dedicati alla musica. Le registrazioni della trasmissione si terranno domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026 presso la ChorusLife Arena di Bergamo e di certo ne vedremo di belle. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Giorgia, Annalisa, Emma, Alessandra Amoroso e Ligabue tra le stelle dei due eventi musicali TaratatàIl format francese torna in Italia su Canale 5 con Paolo Bonolis e un cast stellare di artisti pronti a esibirsi dal vivo ... ilfattoquotidiano.it

Ornella Senza Fine: da Morandi e Mengoni ad Annalisa e Mahmood, tutti da Fazio ad omaggiare la VanoniOrnella Senza Fine: tutti i protagonisti dello speciale di Che Tempo Che Fa dedicato ad Ornella Vanoni, sul Nove domenica 18 gennaio 2026 ... davidemaggio.it

Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali: è il... Leggi l'articolo #Taratata facebook

#Canale5 accende i motori per #Taratata: due serate-evento registrate l’8 e l’11 febbraio 2026 alla ChorusLife Arena con Paolo #Bonolis e un cast di 12 big tra cui Amoroso, Annalisa, Antonacci, Elisa, Giorgia, Ligabue, Negramaro e Pezzali. Live e duetti inedi x.com