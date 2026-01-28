In Italia, molte persone con disabilità neuromuscolari trovano difficile accedere alle cure odontoiatriche. Il progetto NeMO si impegna a offrire supporto specifico, facilitando l’intervento di professionisti specializzati per chi ha problemi a aprire la bocca. Un passo importante per migliorare la qualità di vita di questi pazienti.

In Italia l’accesso in sicurezza e con specifici professionisti alle cure odontoiatriche per le persone con gravi disabilità motorie, in particolare che hanno patologie neurologiche degenerative, non è affatto semplice e difficile da trovare. Ci sono poche strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che mettono a disposizione a livello integrato un approccio personalizzato, operatori specializzati ed esperti sanitari di malattie neuromuscolari. Per andare incontro ai bisogni di donne e uomini, ma anche bambini, che convivono ad esempio con la distrofia muscolare, l’Atrofia muscolare spinale o la Sclerosi laterale amiotrofica, il Centro Clinico NeMo di Milano in collaborazione con l’Ospedale Niguarda offre il servizio NeMo è ORO, “per la prima volta un modello di salute orale strutturato e multidisciplinare in grado di coordinare neurologi, fisiatri, infermieri, terapisti e odontoiatri”, spiegano gli organizzatori del progetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cure odontoiatriche e disabilità neuromuscolari: il progetto NeMO è ORO per supportare i pazienti “quando aprire la bocca è più difficile”

Approfondimenti su Cure Odontoiatriche

Il progetto ‘Nemo è oro’ analizza le sfide nella cura orale delle persone con malattie neuromuscolari, evidenziando l’importanza di prevenzione e attenzione.

A Milano è stato presentato “NeMO è ORO”, il primo modello di salute orale dedicato alle persone con malattie neuromuscolari.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cure Odontoiatriche

Argomenti discussi: Salute orale e disabilità: il modello NeMO per cure accessibili; L’odontoiatria distribuita a tutti diventa un percorso virtuoso; Approvati i primi 50 progetti per oltre 2 milioni di euro per il benessere di 1.500 lavoratrici e lavoratori; Welfare aziendale, via libera ai primi 50 progetti: coinvolti 1.500 lavoratori.

Odontoiatria speciale e fragilitàA Roma un Convegno per definire un nuovo modello di prevenzione con il fine di sensibilizzare sulla necessità di inserire l’Odontoiatria Speciale nel Piano di Prevenzione Nazionale ... odontoiatria33.it

Caregiver familiari disabili, fino a 400 euro al mese: soglie ISEE. Chi ha diritto e chi noApprovata dal Parlamento, la Manovra 2026, che prevede la creazione di un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura ... leggioggi.it

Le porte serrate della sede di Dental-Clinique ad Alessandria, fino a poco fa operativa in via San Lorenzo, hanno lasciato spiazzati diversi pazienti, alcuni dei quali con cure odontoiatriche importanti non concluse e già pagate. Tra loro c’è una cittadina che av - facebook.com facebook